Kuulus Vene kirjanik põgenes kodumaalt 

63aastane Šenderovitš on president Vladimir Putini häälekas kriitik. Ta on näiteks ka sajandi alguses Vene televisioonis näidatud satiirisarja „Nukud“ autor. Oma arvamust pole ta tagasi hoidnud ka Õhtulehe veergudel (loe intervjuud SIIT), öeldes: „Venemaa on oma matslikkusega end ise ajanud olukorda, kus riigisisese võimu kindlustamiseks võidakse ette võtta mida iganes.“