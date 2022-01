ELEKTRIŠOKK | KOKKUHOID KULTUURIELUS! Muuseumijuht: „Villased sokid on jalas ja kasukad seljas!“ 

Kuidas mõjutavad suured elektriarved muuseumi? „Villased sokid on jalas ja kasukad seljas,“ sõnab Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm. Ongi nii? „Jah,“ naljatab ta vastu. Tegelikult on asi naljast kaugel. Rannarootsi muuseumi maaküttepump kasutab vaid elektrit. Mittekasutatavates ruumides on maaküte krutitud miinimumtemperatuurile. Kalm rahustab siiski, et muuseum ei lähe hingusele. „Rootsi pärand on ju nii väärtuslik, seda ei saa näitamata jätta,“ sõnab ta. Kuid paberil on juba plaan hakata ise päikesepaneelidega elektrit tootma.