VENE SPIOONID? Läti julgeolekuorganid pidasid kinni kaks inimest, keda kahtlustatakse luuretegevuses 

Läti võimud pidasid kahtlusalused kinni möödunud aastal kahe kriminaalmenetluse raames. VDD väitel on nende käsutuses olevate andmete abil võimalik kinnitada, et kõnealused isikud kohtusid Venemaa territooriumil Vene sõjaväeluure esindajatega. Mõlemad kinnipeetavad viibivad vahi all, teatab LSM.