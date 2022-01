„SEE ON MEIE KODU!“ Ukraina säilitamine osutuks Venemaale potentsiaalse invasiooni järel väga keeruliseks 

Ukraina sõdur Donetskis. Ehkki sõjalises ülekaalus Venemaa võib korraldada kiire pealetungi, kohtaksid nad tugevat vastupanu. Küsitlused näitavad, et ligi kolmandik ukrainlastest on valmis relva haarama ja kodumaad kaitsma.

Suhted Ukraina ja Venemaa vahel on muutunud üha pingelisemaks. Kuigi viimase nädala jooksul on peaaegu kogu tähelepanu koondunud Kasahstanis toimuvale, pole kriis Almatõst umbes 3000 km läänes asuva Ukraina piiri lähedal sugugi lõppenud. Jätkuvalt on sinna koondatud hinnanguliselt 100 000 vene sõjaväelast. Ehkki ekspertide hinnangul pole erilist kasu sanktsioonidest ning venelased võivad soovi korral teostada kiire pealetungi, osutuks Ukraina säilitamine vaenuvägedele keeruliseks ülesandeks. Mõned ukrainlased on potentsiaalseks invasiooniks valmis ja käivad metsas märki tulistamas. Teised üritavad Venemaa plaanidele üldse mitte mõelda, sest teisi muresid on praegu niigi palju.