Naise üheksanda korruse aknast alla visata ähvardanud mees sai tingimisi vangistuse  

Mullu 14. augusti öösel lõi Janek elukaaslast kehasse ja näkku nii, et tollel tuli esihammas ära. Kuu aega varem võttis joobes Janek elukaaslase sülle ja hoidis teda üheksandal korrusel asuva korteri akna peal nii, et kannatanu ülakeha oli aknast väljas. Janek ütles talle: „ma viskan sind aknast välja!“ Naine tajus tapmisähvardust reaalsena, kuna Janek oli joobes ning käitus väga agressiivselt ja ebaadekvaatselt. Mullu 9. augustil pärast kainestusmajast väljasaamist ähvardas Janek telefonivestluses elukaaslast sellega, et lööb tal kõri sisse. Janeki süüasja arutanud Harju maakohus mõistis talle üheaastase tingimisi vangistuse.