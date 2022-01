Vambola Paavo | Selles riigis jäämegi kerjusteks… 

Iga kord tõmbub süda kokku kui jõulude ja aastavahetuse vahelisel ajal on ETV ekraanil heategevuslik saade „Jõulutunnel“ . Võõrad mured jõuavad selle kaudu paljude südamesse. Hakkad mõtlema, kus on siis riigi silmad, kust võtab haigekassa õiguse otsustada elu ja surma üle. Me laseme vähihaigel surra. Iga elu on oluline. Kõigil on õigus abile ka lootusetumas olukorras. Kindlasti kumab kusagilt päästev valguskiir ja see tuleb üles leida. Meie rahvaarv on liialt väike käimaks kaaskodanikega hoolimatult ümber.