Politsei- ja piirivalveametist lasti lahti 34 vaktsineerimata töötajat 

Ligi 40 töötajaga on PPA-l pooleli kohtuvaidlus ja nende inimeste võimalik vabastamine selgub ajapikku, ütles PPA personalibüroo juhataja Katre Loo. Ta lisas, et osa töötajaid, kes said esialgse õiguskaitse kuni 7. jaanuarini, esitasid uue taotluse esialgse õiguskaitse saamiseks ning PPA ei vabasta neid enne, kui kohus on otsuse langetanud.