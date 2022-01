GALERII | Selgusid 2021. aasta parimad pressifotod! 

Liis Treimann, Äripäev

Matusepäev. Enam hullemaks minna ei saa

Suremine on Eestis tõusutrendis. COVID-19 pandeemial on selles oma roll, lisaks otsesele mõjule ka see, et vahepeal oli arstiabi kättedaadavus piiratud. Surm ja sellega seonduv on Eestis tabuteema. Fotolugu sellest, mis järgneb lahkumisele.