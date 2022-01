Juhtkiri | Riik pakub elektriarve tasumiseks kiirlaenu

„Eesti Energia rääkis meile täna lepingute ajatamise võimalusest. Kui suvel on elektrihind väga (!) madal ja praegu on kõrge, siis saab arvete maksmist ajatada üle kuude,“ ütles Kallas intervjuus Postimehele. Paraku jättis peaminister mainimata, et Eesti Energia arvete ajatamine ei toimu sugugi lihtsalt niisama, vaid sellel on kiirlaenukontorlikult soolane hind – 24 protsenti intresse aastas.

Tuleb välja, et riik küll ühe käega lubab energiahinna tõusu kompenseerida, kuid teise käega korjab abiraha käibemaksu ja intresside näol rahva käest kohe tagasi. Kuna Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister, siis poliitilise tahte olemasolul piisaks vaid ministri Keit Pentus-Rosimannuse suunistest taoline koorimine lõpetada. Et oleks selge - meie hinnangul ei tohiks praegu ajatamise eest üldse intressi küsida. Küsimus on vaid, kas Reformierakonnal selline tahe on olemas või leitakse oma kõrkuses piisavalt põhjendusi, miks seda mitte teha.