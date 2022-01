SÄÄSTUAEG: Norra ajateenijad peavad hakkama kandma kasutatud aluspesu 

Koroonapandeemia on tekitanud Norra kaitseväele mitmeid probleeme. Üheks selliseks murekohaks on katkendlik tarne, mistõttu ei laeku neile enam piisavalt varustust – isegi mitte aluspesu. Kui varem oli aluspesu ja sokkide tagastamine ajateenijatele vabatahtlik, siis nüüd muudeti see kohustuslikuks. See tähendab näiteks seda, et uued ajateenijad peavad jalga tõmbama bokserid, mida keegi on juba varem kandnud.