Mullu NATO peakorterist välja saadetud kaheksa Vene spiooni hulgas oli ka Eesti päritolu luureametnik 

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas kaheksa Vene „diplomaadi“ väljasaatmisest mullu oktoobris. Ta märkis, et tegu oli NATO peakorterisse imbunud luureametnikega, kes sooritasid „tegevusi, mis polnud nende volitustega kooskõlas“. Sõjaline liit ei avalikustanud kõnealuste isikute nimesid, mis tähendas, et nad oleksid võinud mõnes asukohas diplomaatilise katte all luuretegevust jätkata. Londonis tegutseval valitsusvälisel organisatsioonil Dossier ja väljaandel EUobserver õnnestus ühistöö käigus teha kaheksa NATO peakorterist välja saadetud Vene diplomaadi isikud avalikuks. Viimaste seas oli ka Eesti päritolu Aleksandr.