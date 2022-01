Irja Lutsar | COVID vaktsiinid – mis saab siis, kui kolmas doos on käes? 

Irja Lutsar Foto: Tiina Kõrtsini

Koroonavaktsiinid tulid turule enam kui aasta tagasi ja ootused olid suured. 2020. aastal olid paljud eksperdid rahul vaktsiinidega, mille efektiivsus on 50-60%, kuid turule jõudsid vaktsiinid, mille esialgne efektiivsus ületas 90%. Siiski ei arvanud keegi, et koroonaviiruse vaktsiinid annaksid eluaegse immuunsuse, kuid enamus uskus, et immuunsus kestab vähemalt aasta. See viitab veelkord asjaolule, et see mida eksperdid usuvad ja mis tegelikult juhtub, pole alati kattuvad.