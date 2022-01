Martin Helme: kui 10 000 inimest on elektri eest võlgu 1000 eurot, on Eesti Energial ja Kaja Kallase valitsusel probleem 

„Kui valitsus on rahvavaenulik, siis on igati paslik, et rahvas on valitsuse vaenulik. Ja astub samme selle valitsuse võimult tõrjumiseks. Jah, ma tean küll, eestlastel on luudeni sees suhtumine, et kui poomisele kamandatakse, küsime, kas nöör tuleb endal kaasa võtta. Nüüd kuulen ja näen hüüatusi, et ai kurjam, Martin tahab meile veelgi suuremat jama kaela. Kui me maksmata jätame, siis tulevad veel intressid ja inkassaatorid ja täiturid. No kuulge, tuletame ikka meelde vana tõde, et kui sina oled pangale võlgu miljon eurot, on sul probleem, kui sa oled pangale võlgu sada miljonit, on pangal probleem. Kui sa oled elektri eest võlgu tuhat eurot, on sul probleem, kui 10 000 inimest on elektri eest võlgu 1000 eurot, on Eesti Energial ja Kaja Kallase valitsusel probleem. Eesti elu ei pea olema asümmeetriline, et valitsus saab meie kõigi elu põrguks teha aga valitsusele endale ei järgne sellest mitte mingeid ebameeldivusi. Pöörame selle sümmeetria ümber ometi!“