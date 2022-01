ELEKTRIŠOKK | Kohvikupidaja pidi välja käima 2700 eurot! „Arve on meeletu! See oli ikka suur šokk.“

Tartus Toomemäe orus kondiitrikoda pidav Marju Männik räägib, et kui üldiselt on detsember rasva kogumise kuu, arvestades rahulikumat jaanuari, siis sel aastal tullakse kulude-tuludega nulli. Kuidas on energiahinna ootamatu tõus mõjutanud väikeettevõtjaid? Kui suureks tõusuks peavad tarbijad valmis olema?