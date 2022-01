LEIBA JA INFOT! Interneti keelamine tekitas Kasahstanis pikki poejärjekordi ja ahastamapanevat teadmatust 

Esmaspäeval teatasid Kasahstani võimud, et valitsushoonete ründamises mängisid olulist rolli välismaise väljaõppega islamiäärmuslased. „Nagu sündmused Almatõs ja riigi mitmetes teistes piirkondades on näidanud, on Kasahstan sattunud välismaal väljaõppe saanud ja hästiorganiseeritud terroristlike rühmituste relvastatud agressiooni alla,“ kuulutas riigi välisministeerium. Ehkki ühtegi konkreetset rühmitust ei nimetatud, märkis ministeerium, et ründajate hulgas on isikuid, kellel on sõjaline kogemus lahinguväljalt. President Kassõm-Žomart Tokajev, et rahutused olid osa riigipöördekatsest.