OHVER IGAL KORRUSEL: New Yorgi kortermaja põlengus hukkus 19 inimest

New Yorgi linnapea Eric Adamsi sõnul viidi ka 32 inimest haiglasse. Neist üle kümne on kriitilises seisundis. Kokku sai vigastada 63 inimest. Kohaliku tuletõrjepealiku Daniel Nigro sõnul leiti ohvreid 19korruselise hoone igalt korruselt. Kortereid on majas kokku 120.