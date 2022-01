Surnu mälestuse teotamine: Estonia mälestusmärgi sodija läks kohtu alla  

Daniil värvis 2020 aasta 25. oktoobri õhtul mälestusmärgi „Katkenud liin“alumist osa valge värviga. Mees kuulati üle, ta mees tunnistas end süüdi ja avaldas kahetsust. Muuhulgas tunnistas noormees, et on värviga sodinud ka teisi kohti Tallinnas. Nüüd on ta Pärnu maakohtu ette saadetud, kus lisaks surnu mälestuse teotamisele sai noor mees süüdistuse erinevate narkootikumide käitlemises.