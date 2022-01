Diplomaat Clyde Kulli omastamiskahtlus on siiani uurimisel  

Riigiprokurör Inna Ombler on öelnud, et Clyde Kullile esitatud kahtlustus hõlmab suurusjärgus tuhandete eurode omastamist. „Kahtlustus on esitatud omastamises ametiisiku poolt ning lisaks riigisaladuse salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises,“ rääkis on öelnud Ombler ERRile. „Kohtueelne menetlus on veel pooleli ning seda, millal menetlusotsuseni jõuame, ei ole praegu võimalik öelda,“ lausus riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas Õhtulehele.