Psühholoog: häbitunne takistab meil oma muredest rääkida 

Psühholoog Rita Rätsepp selgitab, et häbitunne on see, mis takistab meil enda muredest rääkimist. „Meil oleks nagu hirm näidata, et ma ei saa hakkama, et ma olen siis justkui nõrk. Jagatud mure on aga pool muret. Jagatud rõõm on topelt rõõm. Kuna ühiskonnas on päris palju „ma suudan“ mentaliteeti, siis ei juleta ka rääkida, sest tuntakse, et kuidas mina siis hakkama ei saa,“ sõnab ta.

Rätsepa sõnul on inimeste vahetu suhtlemine ja vahetu kontakt see, mida me tegelikult väga vajame. „Tänases maailmas on tulnud väga palju ekraane inimeste vahele, mis kõik segab vahetut suhtlemist. Varateismeliste ja teismeliste probleemid tulenevad paljuski sellest, et vahetut suhtlust ja silmast- silma kontakti on väga vähe,“ nendib ta.

„Me kõik vajame kuulumise tunnet, kokkupuutepunkte teiste inimestega. Inimene ei ole loodud üksikuks hundiks. Inimene on sotsiaalne olend – ta vajab iseendast aru saamiseks teisi inimesi ehk peegeldust. Me soovime alati kusagile kuuluda – kas see on sõpruskond, klubi, kirik. Me vajame oma ellu inimesi, kellega on sarnased väärtushinnangud, vaated, tegevused, uskumused ehk see meie ühisoasa. Perekond on samamoodi – see on meie pere, meie suguvõsa, meie sõpruskond. Meie tunne annab inimesele tema minapildi ja tema tugevuse – tal on kusagile toetuda, teda ümbritsevad tema inimesed. Kui tal on mure, siis ta teab, kellega seda jagada. See on tohutult tähtis, kas inimesel on kellelegi toetuda. Vajame seda, et tasakaal oleks paigas,“ märgib Rita Rätsepp.