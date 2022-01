Juhtkiri | Kui suur on sinu elektriarve? 

„Kui ise mingeid rekordeid teha ei suuda, siis tehakse see sinu eest ära,“ tõdes ka näitleja ja riigikogu liige Raivo E. Tamm. Kui veel mullu oli keskmine elektriarve keskmisest palgast 20% kandis või alla selle, siis üle poole palgast vaid elektriarve tasumiseks kulutada on valus. Maksmist tahavad ka muud arved ja siis veel tahaks süüa osta.

2010. aastal eetrisse paisanud komöödiasari „Riigimehed“ on kohati väga prohvetlikuks osutunud. Analüütikuna etteaste teinud Agu Uudelepp kommenteeris sarja pilootosas vastuolulisi valimisküsitlusi ja tõdes olukorra skisofreenilisust, sest inimesed ei saa aru, mida nad tahavad, rahvas jookseb ühele poole, poliitikud teisele, võõrandumine on meeletu ja poliitikuid ei huvita, mida keegi teine arvab. Samas taktis on möödunud tosin aastat ja jumal teab, mida tehes on olulised probleemid tähelepanuta jäänud.