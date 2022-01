VALULIK KÜTTEPERIOOD KESTAB: uus nädal toob 20 külmakraadi 

Riigi ilmateenistuse teatel algab nädal madalrõhkkonna hääbumisega, kui tõusva õhurõhu foonil on vaid üksikuid lumehooge. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2..-8°C piires, pärastlõunal muutub ilm külmemaks.



Tõeliselt külmaks läheb teisipäeval. Öö on kõrgrõhkkonna servas rahulik, sajuta ja käreda külmaga, sisemaal võivad termomeetrinäidud -20°C lähedale langeda. Külm püsib mandri sisealadel, õhutemperatuur jääb -10°C-st madalamale ja tugevnev lõunakaare tuul suurendab külmatunnet veelgi.



Kolmapäeval saab madalrõhkkond ookeanilt energiat lisaks ja laieneb jõuliselt üle kogu Põhja-Euroopa ning tõstab Läänemere ääres lõuna- ja edelatuule väga tugevaks. Eestisse jõuab sajupilvi, mis toovad algul lund. Öö hakul on veel mõõdukalt külm talveilm, pärast keskööd tõuseb saartel õhutemperatuur 0°C ümbrusse. Päeval lisandub lund, Lääne-Eestisse ka lörtsi ja vihma ning õhutemperatuur tõuseb plusspoolele, idapoolsetes maakondades tõuseb õhtul 0°C ümbrusse.



Neljapäeval lisandub läänekaarest soojust ja niiskust. Sajab lörtsi ja vihma. Lõõtsub väga tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on enamasti plusspoolel.



Reedel võib vana madalrõhkkonna serva mööda liikuda kiires loodevoolus uus aktiivne keeris üle Botnia lahe Venemaa poole. Niinimetatud „sukelduja“ tüüpi tsüklonitega kaasnevad sageli rohked sademed lörtsi ja vihma, seejärel lumena, tormine läänekaare tuul ja kiire õhutemperatuuri muutus plusspoolelt miinuspoolele.