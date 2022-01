Taavi Libe | Kas Repinski avalikustas kogemata ideaalse saadikumudeli? 

Stseen ühest episoodist: minister ja kantsler saabuvad Riigikogu komisjoni koosolekule, et anda komisjonile ülevaade mitmekümne miljoni euro suurusele eutotoetusele pretendeerivatest pakkumistest. Komisjon, kes saab suurepäraselt aru, et toetuse saaja on juba ette ära määratud, jutustab lühikese koosoleku jooksul Riigikogu puhveti nigelast valikust ja kõrgetest hindadest ning arutab, mitme autoga minna Sakus asuvasse kohvikusse strooganovi sööma. Lühikese kohtumise lõpetuseks peetakse maha kiire hääletus, kus kõik peale tulihingelise opositsioonipartei ridadesse kuuluva saadiku hääletavad tagatoas paika pandud toetuse saaja poolt ning siis minnakse sõbralikult laiali. Kummitempel missugune!