Vangla süüdistas pagarit saiade söömises, kohus tühistas trahvi  

Tallinna vangla mõistis pagariruumi tööle määratud kinnipeetavale 240 eurose trahvi selle eest , et ta omastas koos kahe teise töölisega nende endi poolt valmistatud, kuid vangla personali sööklasse müüki minema pidanud pagaritooteid ning pagaritoodete küpsetamiseks ettenähtud piima 24-l korral. Piimakogused jõid kinnipeetavad ära ning valmistatud pagaritooted sõid kas ära või andisid köögis töötavatele tsiviilkokkadele või kinnipeetavatele töölistele, selgub kohtuasjast. Kinnipeetav R vaidlustas väärteootsuse Harju maakohtus paludes see tühistada ja menetlus lõpetada. Kaebust põhjendab sellega, et pole omastamist toime pannud.

Läinud aasta lõpul asja arutanud Harju maakohus lõpetaski väärteomenetluse, seda väärteotunnuste puudumise tõttu. Kohus mõistis riigilt kinnipeetavale 1400 eurot õigusabi eest makstud tasu hüvitamiseks.