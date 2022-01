Endine kohtutäitur on kohtu ees  

Lääne-Virumaa Uudised on varem kirjutanud, et kahtlustuse põhjus võib olla valla sotsiaaltranspordiga seotud hankes. Kriminaalmenetlust alustati teiseski asjas. See puudutas Vilbo tegevust kohtutäiturina. Nimelt kahtlustati teda omastamises – ta ei edastanud Äripäeva andmetel kohtutäiturina võlgnikelt ära võetud raha selle sissenõudjatele. Neljapäeval oli süüasjas korraldav istung.