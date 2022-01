Liimets pärast NATO välisministrite kohtumist: tahame näha Venemaa sisulist soovi Euroopa julgeolekut parandada 

„NATO liikmesriigid on ka tänase kohtumise järel silmapaistvalt ühel meelel, et rahvusvahelise korra põhiprintsiipides on võimatu teha järeleandmisi ja Euroopa julgeoleku aluste juures ei ole välise jõu ähvardusel mingiteks läbirääkimisteks ruumi. Meie jaoks oleks mõeldamatu vanamoodsa mõjusfääride poliitika juurde naasmine ning peame oluliseks iga riigi õigust ise oma julgeoleku lähtekohtade üle otsustada,“ ütles välisminister Liimets.

Ministrid arutasid kohtumisel ka ühiseid seisukohti ja hinnanguid järgmisel nädalal toimuvaks NATO-Venemaa nõukogu istungiks.

„Peame NATO ja Venemaa dialoogi oluliseks ning tahame selle raames näha Venemaa Föderatsiooni sisulist soovi Euroopa julgeolekut parandada. Eriti pidades silmas nende enda senist tegevust selle kahjustamisel, näiteks Krimmi annekteerimine, sõjategevus Ukraina idaosas ning Gruusia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse lõhestamine,“ ütles välisminister.

NATO välisministrite kohtumisel kuulati ära üksikasjalik teave nendelt riikidelt, kellel on viimastel nädalatel olnud Venemaaga diplomaatilisi kontakte, ning saadi värske ülevaade Venemaa sõjalisest tegevusest Ukraina piiridel.

Allianss on korduvalt rõhutanud, et Venemaa ettepanekud Euroopa julgeolekuarhitektuuri põhimõtteliseks muutmiseks on vastuvõetamatud, kuid samas kinnitanud valmisolekut dialoogiks. Viimane NATO-Vene nõukogu toimus 2019. aastal ning pärast seda ei ole Venemaa NATO kutseid mõttevahetuseks vastu võtnud.