Headuse- ja kurjusegeeni pole olemas. Aga kuidas kujuneb iseloom? 

Miks teadlased vahel eksiteele satuvad? Üks võimalik vastus peitub vanasõnas: kes otsib, see leiab. Kui sa tahad kangesti avastada agressiivsust põhjustavat geeni ja su valim on väike, no mõnesaja inimese suurune, siis sa selle geeni ka avastad. Ja seejärel avastad samast grupist ka näiteks avastajageeni, mis piitsutab oma kandjat juba väiksena uurima, kuhu tee viib või mis on mängukaru sees.