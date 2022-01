Krimi Prokurör Toomas Liiva roolijoodikute karistamisest: „12, 16, 20 aastat või eluaegne. Ega hukkunuid see tagasi ei too.“ Kristjan Väli , täna 18:35 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Liiva sõnul on probleemiks roolijoodikud, kes on staažikad – sõidavad, jäävad vahele ning saavad ka karistada, aga siis teevad seda uuesti. Nõiaring Foto on illustreeriv. Foto: Karin Jaanus