TOP | Elektriarve 

elektriarve Foto: Erki Pärnaku

Börsihinna lage 3000 euro peale kokku leppides ei uskunud ilmselt keegi, et hind võib pikalt kõrge olla. Pigem arvestati üksikute piikidega, mis kogu arvet ilmselt ei mitmekordistaks. Reaalsus on see, et detsembri arved käivad paljudele üle jõu. Riigi kokku käkitud toetuslahendus võiks võimalikult kiirelt ajaloo prügikasti jõuda ja pikaajalisest rohepöörde analüüsimise jutust võiks kiiremini päriselt olukorda lahendavate tegudeni jõuda.