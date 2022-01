Seisukoht | Teeks õige nii nagu Soomes? 

Mingil seletamatul põhjusel mulle väga meeldib Soome. Ja soomlased. Paljud asjad näivad sealpool lahte olevat paremini läbi mõeldud kui meil. Ühtelugu taban ennast mõttelt: miks meil ei võiks see või teine asi olla nii, nagu on Soomes? Viimati tõi selle mõtte pähe meie presidendi uusaastatervitus.

Kes, millal ja miks otsustas, et see peab tele-eetris olema vahetult enne keskööd? Kui palju on seltskondi, kus kümme minutit enne südaööd teleri ette kogunetakse, et kuulata, mis on presidendil öelda? Pigem sätitakse siis jutuvada saatel valmis vahuveinipudeleid ja -pokaale – või sagitakse hoopis kõik korraga rõivastuda, et õigeks hetkeks õue ümbruskonnast taevasse lendavat ilutuld vaatama jõuda ja naabritega häid soove vahetada.