Ivar Raav | Me oleme juhtimiskriisis 

Me oleme juhtimiskriisis. Kriis on riigis, töökohtadel, aga eelkõige meie enda sees. Me ei suuda juhtida iseennast ja oma suhteid. On turvaline, kui keegi juhib elu meie eest ja kui ta ei tee seda viisil, mis mind õnnelikuks teeks, siis teeb ta oma juhtimistööd valesti ja peaks selle eest vastutama. Mugav on mitte kanda vastutust ning veelgi mugavam on panna vastutama kedagi teist. Korraks on ju hea tunne – õiglus minu õnne mittesaavutamise eest on jälle jalule seatud!