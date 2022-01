Juhtkiri | Vaeseks valitsetud riik 

Kohvikupidaja, kes kustutab tule, kui kliente pole. Väiksemale pinnale kolinud moekunstnik. Kütte minimaalseks keeranud puusepp. Kõik need tuhanded väikeettevõtjad, kes annavad tööd ise-endale ja mõnele inimesele veel, on teinud viimasel kahel koroona-aastal imetrikke, et üldse ellu jääda.

Ülikiirelt on loodud e-poode ning hakatud pakkuma kulleriteenuseidki. Pruutkleitide asemel on hakatud õmblema dressipükse ning restoranid on keetnud moosi. Kui aga koroonalaine lööb üle pea ja nakatumisnäitajad on ülikõrged, on lihtsalt pood kinni pandud ja töötajad koju saadetud. Loodetud ja palvetatud, et ehk jäädakse siiski ellu.

Targal ettevõtjal on küll varud olemas, aga paraku pole need lõpmatud. Sääste on vaid 6–12 kuu üle-elamiseks. Ja siis tuleb detsembri elektriarve. Kaks, kolm ja neli korda kõrgem kui mullu. Pagarikojas hoiab lampi kustutades ka kõrge elektrihinna puhul vaid sentide jagu kokku. Enamik elektrit läheb ju ahju kuumaks ajamisele ja tooraine külmas hoidmisele. Kui ahi ei tööta, siis ei saa kaneelirullegi. Kas edaspidi saab saia vaid siis, kui elektri börsihind on madal? Lehmapidaja suurimad elektritarbijad on aga piima jahutamis- ja lüpsiseadmed. Kas ta ütleb hommikul Mustile, et täna ei ole lüpsmist ette nähtud, sest elekter on hirmus kallis?