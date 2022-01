India mees on saanud vähemalt kaheksa vaktsiinisüsti

Foto: Martin Ahven

India Bihari osariigi võimud sügavad kukalt: kuidas on võimalik, et üks kohalik härra on saanud teadaolevalt kaheksa, tema enda sõnul aga koguni 11 doosi koroonaviirusevastast vaktsiini?