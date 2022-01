Georg Malvius | Optimist ja pessimist 

Pessimist ohkas: „Elu on nagu võileib ‒ iga kord, kui selle maha pillad, maandub see võiga pool all!“ Aga optimist ütles: „Ah, kõik ei saa kogu aeg nii hullusti olla, teeme ühe eksperimendi.“ Niisiis määris ta leivale võid, viskas viilu õhku ja see maandus võiga pool peal! „Näed siis!“ ütles optimist. „Elus pole kõik alati halvasti!“