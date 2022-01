OLE VALMIS! Öösel tuleb kuni 20 kraadi külma 

Reedel jäid päevased õhutemperatuurid -8 kuni -13 kraadi piiresse, kuid ööl vastu laupäeva liigub Eestist üle lauge kõrgrõhuhari. Öö hakul on tuul vaikne ja taevas selgem ning õhutemperatuur langeb sisemaal -20 kraadi ümbrusse, saartel on kuni -10 kraadi. Pärast keskööd tõmbub taevas pilve, saartele jõuab lumesadu ja laieneb mandrile, teeb tuisku, lõunakaare tuul tugevneb ja õhutemperatuur tõuseb.

Päevaks laieneb madalrõhkkonna serv mere idarannikule, lisandub lund, on tuisku. Õhutemperatuur tõuseb mandril -8 kraadini Virumaal jääb -10 kraadi ümbrusse. Saartel tõuseb pärastlõunal õhutemperatuur 0 kraadi ümbrusse ning sajab enam ka lörtsi, vastu Läänemerd ka vihma. Liiklustingimused on taas halvad.



Pühapäeval madalrõhkkond nõrgeneb, aga katab servaga veel ka Läänemere idarannikut. Öösel sajab aeg-ajalt sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarest idakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0 kuni -5 kraadi, Eesti idaosas kuni -8 kraadi, õhtu poole temperatur langeb.