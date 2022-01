Kas eestlased ikka puhkavad piisavalt? Psühholoog: oluline on enda vajadusi märgata – ja see ei ole egoistlik! 

Ometi on eestimaalaste hulgas pigem levinud häda, et ei osata puhata. Või on see hoopis meie ühiskonnas alahinnatud? Psühholoog Rita Rätsepp leiab, et asjad ei pea ilmtingimata nii olema.„Kahjuks suunab paljuski hetkel meie inimeste elu „ma suudan“ mentaliteet. Kui vaadata meie põhjanaabreid, siis nemad teavad väga hästi, millal teha kohvipaus ja oskavad võtta aega puhkamiseks,“ arutleb ta.

Rätsepp rõhutab, et iga inimene peaks leidma päevas vähemalt tunnikese puhkamiseks ja üks päev nädalas täielikuks väljalülitamiseks. „See on oluline, et meie organism töötaks ning läbi ei põleks. Tähtis on teadlikult võtta aega selleks, et puhata. Märgata ja teadvustada meie enda keha ning olekut – ja kui oled väsinud, siis võtta see aeg, et päriselt puhata,“ seletab ta.

Ideaalne puhkus on kaks nädalat talvel ja kolm-neli nädalat suvel. „Küll aga on oluline, et iga 12-16 nädala tagant nädalake puhatakse. Kui inimene ei taipa õigel ajal puhata, siis organism ütleb ise talle seda. Näiteks inimesed, kes hakkavad minema puhkusele ja on mentaliteediga, et „ma veel pean ära tegema selle ja selle“, siis nad jäävad enamasti puhkuse teisel päeval haigeks, kuna pingutus on olnud nii suur. Keha ja vaim võtavad oma ise välja,“ selgitab Rätsepp.

Sealjuures pole puhkamine kindlasti nutiseadme sirvimine, sest aju on kodeeritud õppima. Kogu info, mida sirvitakse, jääb ajule töötlemiseks. Aju aga kuumeneb lõpuks üle ja keemiline tasakaalutus ajus võib viia häireteni nii kehas kui ka psüühikas. Hästi taastav puhkus mõjub positiivselt nii füüsisele kui ajutegevusele.

Mida teha, kui kodus on väikesed lapsed?

Kui piisavalt ei puhata, hakkab meie keha sellest tunda andma… aga läbipõlemist ei märka enamasti keegi. „Inimene on niivõrd mujale fokusseeritud. Meie elu on ka väga killustatud, mis tekitab palju pinget. Inimesed teevad paljusid asju korraga – tuli e-mail, vastame sellele, siis keegi helistab ja võtame kõne vastu. Me ei ole tegelikkuses loodud nii paljude impulssidega korraga toime tulema ning see tekitab pinget ja väsimust. Seetõttu me väsime kiiremini ja vajame rohkem puhkust,“ jutustab Rätsepp.