Psühholoog: kodu ja kontor ei käi oma olemuselt kokku 

Psühholoog Rita Rätsepp nendib, et vaimse tervise olukorra halvenemise taga on kindlasti koroonapandeemia ja teadmatusest tekkinud hirm. „Me pidevalt tarbime infot, meedia kuhjas üle teadmatuse sõnumitega ning see aina suurendas inimestes hirmu. Samuti ei käi kodu ja kontor oma olemuselt kuidagi kokku, aga nüüd toimub kõik ühes kohas. Kodu on ikkagi kodu ja kontor on töö – need ei peaks olema ühes ruumis. Järsku tuli aga muutus, mis muutis tähendust,“ räägib ta.

Samuti võis tekitada ärevust mure töö kaotamise ees. „Aju ei tee vahet tegelikkusel ja unistusel või mõttel – kui mõte on peast juba läbi käinud, siis aju võtabki seda kui tegelikkust. Kuigi tegelikult ei pruugi töökaotus üldse realistlik ollagi, siis mõte meie peas paneb asjad liikvele ja tekitab alateadlikult hirmu.“

Heledate toonidega kodus on hea olla

Meie heaolu kodus mõjutavad väga erinevad aspektid ning üheks olulisemaks on Rätsepa sõnul suhted partneri ja perega. „Kui suhtes peaks olema probleeme või ebakindlust ning me teame, mis meid kodus võib ees oodata ning see ei ole alati kõige positiivsem, hakkame automaatselt põgenema kodu eest. Me ei soovi sinna minna, kuna ei tunne end seal hästi,“ selgitab ta.

Kindlasti mõjutab kodu meid ka füüsiliselt, kuid see on igaühel pigem individuaalne. „Heledamad värvid on helgemad ning meil on mõnusam kodus olla. Inimene tunnetab värve mitte ainult silmadega, vaid ka nahaga. Tumedad toonid on tihtilugu rõhuvad ning tekitavad alateadlikult negatiivseid mõtteid ja tundeid. Värvid sisaldavad võnkumisi — mida tugevam värv, seda jõulisem on võnkumine. Näiteks turva- ja heaolutunnet kodus tekitavad rohelised ja sinised toonid, kuna need seostuvad loodusega.“

Kas korras kodu võrdub hubase koduga?