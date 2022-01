Teadusnõukoja juht Toivo Maimets esimesel pressikonverentsil: meie töö edukust ei määra, kui head sõbrad oleme ajakirjanikega

Küsimusele, kas uus teadusnõukoda on ajakirjanikele vähem kättesaadav, vastas Maimets, et nii see olema ei saa. „Kavatseme teadmisi edasi jagada, aga meie töö edukust valitsust nõustava koguna ei hinnata selle järgi, kui head sõbrad me ajakirjanikena oleme või kui tihti me välja paistama, vaid kui efektiivselt me probleemist jagu saame. Kõik meie suhtlemised on suunatud sellele eesmärgile.“