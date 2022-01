HÄBEMATUS?! Energiatootja kaotas kindlustuse, mis kaitsnuks üüratu elektriarve eest. „Info oli imepisikeses kirjas septembri arve servas!“ 

Alexela klient kurdab sotsiaalmeedias, et on energiahiiule kindlustuse eest maksnud seitse aastat. Kindlustus on varem aidanud arveid maksta, seda näiteks eelmise aasta kevadel. „Kui detsembrikuu arve sain, olin üllatunud – kuhu on kadunud kindlustus, mis mulle südamerahu andis?“ küsib klient.