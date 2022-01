RIIGIKOGUST SAI TSIRKUS?! Repinski juhib taksot, Kravtšenko müksab inimest autoga, Grünthali jutust ei saa keegi aru – kas rahvasaadikute maine on lootusetult hävitatud?

RIIGIKOGU NAERUVÄÄRISTAJAD? Kas veidrustega silma paistvad parlamendisaadikud on riigikogu muutnud tsirkuseks? Fotol (vasakult ülevalt Martin Repinski, Igor Kravtšenko autoga inimest müksamas ja riigikogu istungit vihmakeebis (?!) väisanud Kalle Grünthal.)

Taksojuhist rahvasaadik Martin Repinski, meeleavaldusel osalejat autoga müksanud Igor Kravtšenko ning arusaamatut juttu ajav Kalle Grünthal. Kas Eesti kodanike kõrgeim esindusorgan – riigikogu – on muutumas naljanumbriks? Just nii arvab president Kersti Kaljulaid. Pikalt riigikogu esimees olnud Eiki Nestor aga leiab, et valijad peavad peeglisse vaatama: „Kui esindusliikmed ei meeldi, pole valijal süüdistada kedagi muud kui iseennast.“