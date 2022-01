Kasahstani president andis sõduritele loa protestijaid hoiatuseta tulistada 

Kasahstani siseministri teatel on rahutused seni nõudnud 26 „relvastatud kriminaali“ ehk protestija ja 18 julgeolekuametniku elu. Riiki on saabunud president Tokajevi kutsel ka Vene väed. Ekspertide hinnangul on selline käik Moskva jaoks üsna riskantne – strateegiline ebastabiilsus valdab neid nüüd mitmel rindel. Reede ennelõunal teatas president Tokajev, et andis julgeolekujõududele loa „hoiatuseta tulistada“. Veel märkis ta, et Almatõd on seni rünnanud „20 000 bandiiti“.