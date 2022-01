NOOR TALENT: kooliõpilase kirjutatud koomiks muudab ajaloo õppimise mängulisemaks. „Kaisi lendab veel kõrgelt, selles olen ma kindel!“ 

MÄNGULINE, AGA HARIV: Abiturient Kaisi Pillart lõi autorikoomiksi„Viikingikuningas Olav“, mis on leidnud põhikooli ajalootundides kasutust õppematerjalina. Foto: Erki Pärnaku

Tallinna kooliõpilase viikingikuningast kirjutatud koomiks on pälvinud ajalooõpetajate ja isegi Norra suursaadiku tähelepanu. Noore kunstniku Kaisi Pillarti suur eesmärk on teha ajaloo õppimine mängulisemaks: „Sageli on ajalooraamatud tihedat teksti täis telliskivid. Tahtsin teha koomiksi, mis oleks hariv, aga ka lihtne ja humoorikas, et oleks ka ajaloohuvilistest järelkasvu.“