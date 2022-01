SUUKORV PÄHE! Uus teadusnõukoda tuleb eelmisest märksa steriilsem 

Toivo Maimetsa juhitav teadusnõukoda jääb võrreldes Irja Lutsari meeskonnaga märksa enam varju. Peaminister Kaja Kallas põhjendab, et kriisijuhtimine vajab rohkem selgust: „Nii ajakirjanduse kui ka riigikontrolöri etteheide on olnud kommunikatsioon. Üks ütleb üht ning teine teist ja avalikkus ei saa aru, mida siis ikkagi otsustatud on. Nüüd üritame seda parandada.“