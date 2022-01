Juhtkiri | Kasahstani vari Euroopa kohal 

Sarnaselt Ukrainaga on Venemaal liikumas mõtteid, et ka Kasahstani teatud piirkonnad võiksid kuulda pigem Venemaale. Nii kerkib küsimus, kes selles riigis tegelikult olukorda kontrollib, kui seni stabiilsuse garandina esinenud endine president Nazarbajev on julgeolekunõukogu juhi eluaegselt kohalt käigu pealt minema löödud ja välismaale ravile siirdunud.

Olukord on seda huvitavam, et kõik see toimub Venemaa ja NATO peatselt algavate kõneluste künnisel, sobitudes hästi ka senisesse mustrisse, kus Kremlil on harjumuseks olulisi ja rahvusvaheliselt küsitavaid aktsioone läbi viia olümpiamängude kattevarjus. Kui Kreml aga väidab, et väljaastumised olid korraldatud välisriikide poolt, siis kelle mahitusel ja huvides? Meenutades Eestiski mitmel puhul aset leidnud piirangute- ja vaktsineerimisvastaseid väljaastumisi, siis polnud raske tuvastada, et osalejate seas figureeris meilgi omajagu vene aktiviste. Olukord Kasahstanis on seda segasem, et nii isikliku toimetuleku kui riigi tuleviku suhtes muret tundvate meeleavaldajate taustal võivad teatud jõud ajada oma asja. Kremlile on kindlasti kasulik harjutada naaberriigis reaalses konfliktiolukorras hakkamasaamist.

Igatahes on lääne kultuuriruumi jaoks üllatav, kuivõrd kergelt on Kasahstanis käiku lastud relvad, mille tulemuseks on mitmed kümned inimohvreid. Nii tuleb mures olla, kas terroritõrje varjus ei keerata klannisõja käigus välismaa relvajõudude abiga Kasahstanis kruvisid veelgi enam koomale ning kas Vene väed sealt üldse enam lahkuvad. See aga tähendab tegelike probleemide lahendamata jätmist ja pingekolde säilimist.