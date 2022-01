Mart Soidro | Riigikogu vähetuntud liikmetest 

Foto: TH

Esmaspäeval alustab Toompeal tööd riigikogu XIV koosseisu 7. istungijärk. Ees ootab 18 töönädalat, alles siis tuleb puhkus, mis kestab 16. juunist 12. septembrini. Aga nagu me teame, toimuvad parlamendi täiskogu istungid vaid kolmel nädalal kuus. Iga kuu lõpus on istungitevaba nädal, kus saab kohtuda valijatega, lulli lüüa või sõita taksot ka võõras valimisringkonnas. Saadik on ju oma mandaadis vaba. Palk? 4399,4 eurot kuus, pluss 30% kuluhüvitisi. NB! Miinus maksud!