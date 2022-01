VIDEO JA GRAAFIKUD | UURING VASSIB NUMBRITEGA: Eesti on üks halvemaid riike, kus lapsi kasvatada? Vale puha!

Austraalia veebilehe värske uuring jätab Eesti lastekasvatamise perifeeriaks ning seades ennast – üllatus, üllatus – esimeseks. Asja uurides selgub aga, et riikide selliselt võrdlemine on meelevaldne: mitu olulist näitajat on välja jäetud, paljud andmed vananenud või suisa võrreldamatud.