PAAVST RIIDLEB: lastetud inimesed ei tohiks hakata loomaomanikeks 

„Täna näeme me üht isekuse vormi. Me näeme, et mõned inimesed ei taha saada lapsi. Mõnikord on neil vaid üks, ent neil võivad lapsi asendada koerad ja kassid. See võib panna inimesi naerma, ent tegu on reaalsusega,“ märkis paavst. Tema sõnul on selline praktika „isaduse ja emaduse eitamine“ ning „võtab meilt inimlikkuse“.

Samal teemal Maailm Paavst Franciscus nimetas naiste vastu suunatud koduvägivalda „peaaegu saatanlikuks“ Paavst rääkis ka „demograafilisest talvest“, viidates ilmselt langeva sündimusega riikidele, kirjutab BBC. Ta hurjutas, et sellistes riikides ei taha inimesed saada ühtegi või enam kui üht last. Franciscus ütles, et inimesed, kellel pole võimalik bioloogilistel põhjustel lapsi saada, peaksid kaaluma lapsendamist. Paavst, kelle alluvuses tegutseb loetamatu arv lastetuid vaimulikke, kutsus inimesi üles lapsevanemaks saamist „mitte kartma“.