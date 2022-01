Kohus kohustas öörahurikkujat korrale kutsunud ja lahti lastud politseinikku teenistusse ennistama  

Tartu halduskohtus oli arutlusel kaebus politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori mullu 9. veebruari käskkirja tühistamiseks osas, millega Säälik kõrvaldati teenistusest distsiplinaarmenetluse ajaks. Lisaks taotles kaebaja kohtult PPA kohustamist tema politseiteenistuse ametikohale ennistamiseks ning maksmata jäänud palga ja tasu teenistusest sunnitult puudutud aja eest väljamaksmist. Vaidlusaluse teenistusest vabastamise käskkirja tingis olukord, kus kaebaja suhtes alustati distsiplinaarmenetlust pärast väljakutset, mis tekitas kodanikus kahtluse politsei usaldusväärsuses ning kahjustas oluliselt turvatunnet, selgitas Tartu halduskohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele.

Kohus tõi välja, et kuigi PPA on arvestanud sellega, et inimene, kelle juurde politsei välja kutsuti, on andnud kaebaja tegevusele taunitava hinnangu, on tähelepanuta jäetud fakt, et tegu oli korrarikkujaga, kes häiris oma tegevusega enda korteris 2021. jaanuaris vähemalt ühe naabri rahu. Lisaks keeldus kodanik naabri palvel muusikat vaiksemaks panemast, mistõttu naaber ka politseile väljakutse tegi, märkis Kreitsman. PPA leidis, et kaebaja sisenes inimese korterisse seadusliku aluseta, kuna puudus oht, mida tõrjuda või korrarikkumine, mida lõpetada.

Kohus märkis, et PPA ei ole esitanud kohtule tõendeid, millest võiks järeldada, et enamik PPA liikmetest või avalikkus tajuksid ja hindaksid kaebaja käitumist õigusvastaseks. Kohus leidis, et Tarmo Sääliku teenistusest vabastamine oli õigusvastane ja tühistas selle. Kohus rahuldas kaebaja taotluse teenistusest kõrvaldamise tõttu saamata jäänud palga tagantjärele väljamaksmiseks. Kohtuotsus ei ole jõustunud.