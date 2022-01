Prokurör ei vaidlusta uusaastaööl surmasõitu teinud juhi vabadusse jätmist 

„Prokuratuur taotles kahtlustatava vahistamist, et hoida ära võimalik edasiste kuritegude toimepanemine. Kahtlustatava puhast tausta ja ettevaatamatusest toime pandud tegu arvesse võttes ei ole kohtu hinnangul tõenäoline, et ta vabaduses kuritegude toimepanemist jätkaks,“ sõnas prokurör Merike Lugna. Prokuröri sõnul ei plaani ta kohtuotsust vaidlustada. Prokurör lisas, et autojuht pole otsasõitu eitanud. Juhil tuvastati joove.

Õhtulehele teadaolevalt põhjustas õnnetuse 36aastane Kaarel, kes elab samas külas, õnnetuspaigast mõned kilomeetrid eemal. Traagiline õnnetus juhtus 1. jaanuari südaöö paiku Türi vallas Änari külas Kirna–Virika–Änari maantee seitsmendal kilomeetril, kus Volvo sõitis otsa jalakäijatele. Kokkupõrke tagajärjel hukkus kaheaastane poiss, raskes seisundis viidi haiglasse veel neli täiskasvanut. Käimas on kriminaalmenetlus, kus määratakse ekspertiisid.