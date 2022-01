MÄSS KASAHSTANIS: võimud kutsusid venelased appi, üle 2000 meeleavaldaja on kinni peetud

Protestiliikumine sai pühapäeval hoo sisse ootamatult suurenenud kütusehindade tõttu, kuid peagi segunesid sellega ka muud poliitilised murekohad, kirjutas BBC. Londonis asuva välisasjade mõttekoja Chatham House'i Sise-Aasia ekspert Kate Mallinson selgitas, et rahutuste juured on sügaval: „Kasahhide vimm on juba kaua pulbitsenud, kuna valitsus ei ole suutnud riiki moderniseerida ja reformida.“