Juhtkiri | Kus must leib on? 

Põhitoidu hinnatõus paneb raskesse olukorda väga paljud Eesti leibkonnad, sest juba kerkinud energiahind on viinud enamiku rahakotist viimsedki sendid. Veel pole veevärgimehed öelnud, et nemad oma hindu tõstavad, kuid vaikselt vihjatakse, et elektrihinna tõus sunnib ka neid vett kallimalt müüma. Sellises olukorras ei jõua peagi sajad Eestimaa elanikud endale lubada ei vett ega leiba.

Suures hinnatõusus ei jäta riik kindlasti inimesi hätta. Juba on lubatud aidata elektri- ja küttearvete tasumisel. Kui elektriarved on kätte saadud, need toetuse taotlemiseks, kellel kuidas, kas kenasti papist klade vahel või elektroonilises kaustas talletatud, välja otsitud oma sissetulekuid ja suhteid ülalpeetavatega tõendavad dokumendid, siis tasub seda kausta hoolega hoida, samu andmeid on kindlasti vaja leiva hinna tõusu hüvitise taotlemisel.